Il 31 gennaio a Lamezia Terme la presentazione del libro “L’Amore non uccide” di Caterina Nero

Si svolgerà venerdì 31 Gennaio a partire dalle ore 15,30 presso l’aula “Garofalo” del Tribunale di Lamezia Terme la presentazione del libro di Caterina Nero “L’amore non uccide” edito da “Accademia”.

Saranno presenti oltre all’autrice del libro, l’editore Giuseppe De Nicola. Interverranno alla presentazione, Angelina Silvestri, Presidente Sezione Penale Tribunale Lamezia Terme, Renzo Andricciola, Presidente Camera Penale Tribunale di Lamezia Terme, Maria Gaetana Ventriglia, Commissario Capo in quiescenza e Mariannina Scaramuzzino Presidente CPO dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

I saluti istituzionali alle persone che saranno presenti alla presentazione del libro da parte di Giovanni Garofalo, Presidente Tribunale di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme e di Annalisa Spinelli, Assessore alle Pari Opportunità e Cultura Amministrazione Comunale di Lamezia.

“L’amore non uccide” ripercorre alcuni fatti di cronaca nera avvenuti nel lametino che hanno un aspetto in comune “il femminicidio”.

Nel libro viene anche evidenziato il valore positivo dell’associazionismo, l’autrice è Presidente dell’Associazione “Per Te” il tutto per “sensibilizzare le persone a parlare nel momento in cui vedono o si trovano vittime di sorprusi”.

Nel corso della conferenza stampa l’attore Pino Torcasio leggerà alcuni brani tratti dal libro sulla storia di Lea Garofalo.