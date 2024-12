Il gruppo RED presenta una mozione sulla questione carceri

E ‘ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria ed al Presidente della VIII Commissione Consiliare e per conoscenza al garante Comunale dei diritti dei detenuti una mozione a firma dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone sulla questione carceri.

Il documento politico che si propone di aprire un focus sulla questione carceraria parte dall’analisi delle situazioni di difficoltà che vivono le due strutture detentive presenti a Reggio Calabria.

Alla necessità di richiede nuove risorse, nuovo personale ed avviare un intesa con le varie anagrafi comunali per la regolarizzazione dei documenti di identità dei detenuti realizzando parimenti un percorso di reale recupero del condannato anche attraverso intese e protocolli che si possano fare in relazione alla formazione professionale ed ai lavori stagionali.

Il gruppo R.E.D vuole massima attenzione sui diritti umani, sul rispetto della dignità quale fondamento della democrazia ragione per cui nel periodo di festività natalizie.

In un momento dove a livello nazionale emerge non solo il tema del sovraffollamento ma anche quello dei suicidi in carcere si è pensato di aprire un faro su un tema la cui trattazione riguarda la civiltà ed il rispetto di un intera comunità.

L’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà spiega Castorina, relatore della Mozione ha da sempre dato massima attenzione alla questione carceraria ma oggi è importante recepire gli stimoli che ha sollecitato la Camera Penale e potenziare il lavoro che l’amministrazione quale ente di prossimità può realizzare rispetto alla necessità di avere strutture dignitose ma anche prospettive di lavoro sia durante l’esecuzione della pena per chi ne ha diritto sia anche per il fine pena in ragione di quel valore costituzionale che la detenzione in carcere dovrebbe assumere quale strumento rieducativo e non solo afflittivo.