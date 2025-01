Memoria. A Diamante in scena la Compagnia delle Rose con lo spettacolo “Briciole di Luce” offerto dal Cinecircolo Maurizio Grande

Si svolgerà domenica 2 Febbraio alle ore 17:00 all’interno della Palestra di Via Amendola a Diamante (CS), lo spettacolo teatrale “Briciole di Luce” offerto dal Cinecircolo Maurizio Grande e patrocinato dal Comune di Diamante.

Lo spettacolo rientra nella programmazione della seconda edizione del Festival del Teatro Amatoriale, organizzato dal Cinecircolo Maurizio Grande la cui prima edizione ha ottenuto grande successo lo scorso anno.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

“Briciole di Luce” infatti, racconta la vicenda umana e personale di Giovanni Palatucci, Commissario di Polizia presso la Questura di Fiume dal 1938 al 1944 anni in cui aiutò circa cinquemila persone a salvarsi dalle persecuzioni naziste.

La città di Fiume, pur rientrante all’interno della Repubblica Sociale Italiana, per la sua importanza strategica era controllata dalle truppe tedesche del capitano delle SS Hoepener. Palatucci decise di rimanere al suo posto, nonostante il pericolo in cui correva a causa dell’aiuto prestato alla popolazione Ebraica. Operò perfino per l’indipendenza della città di Fiume e per questo fu accusato di cospirazione e arrestato il 13 settembre 1944 dai militari tedeschi. Trasferito nel campo di lavoro forzato di Dachau, qui morì nel 1945, due mesi prima della liberazione.

Il testo teatrale “Briciole di Luce” di Giuseppe Sciacca, drammaturgo e regista, è stato premiato, nel 2013, a Firenze in occasione del Premio per Testi Teatrali Inediti Firenze – Europa. Ha debuttato nel 2011 al Teatro Rendano di Cosenza e replicato nel 2014 al Teatro del Bibbiena di Mantova.

Il testo è un testo teatrale in atto unico a quadri della durata di circa un’ora e mezza.

In scena un nutrito cast di attori con divise d’epoca della polizia Italiana e dell’esercito Tedesco, abiti e musiche dell’epoca.

Il Cinecircolo Maurizio Grande ringrazia il Comune di Diamante per il patrocinio ed il supporto, la Compagnia delle Rose e l’Associazione Teatrale Cilla che porteranno in scena una vicenda che appartiene alla nostra storia nazionale e invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa.